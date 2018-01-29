Стоимость техинвентаризации недвижимости и землеустроительных работ для юрлиц снижена на 20%

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость выполняемых организациями по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и организациями по землеустройству работ по технической инвентаризации (проверке характеристик) недвижимого имущества и землеустроительных работ для юридических лиц снижена на 20%. Это предусмотрено указом №29 "О налогообложении", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Указом предусмотрено освобождение в 2018 году от налога на добавленную стоимость оборотов по реализации в Беларуси работ по технической инвентаризации (проверке характеристик) принадлежащих юрлицам незарегистрированных эксплуатируемых капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест и землеустроительных работ в отношении земельных участков, на которых такие объекты расположены", - рассказали в пресс-службе.

В 2018 году юрлица будут освобождены также от госпошлины за выдачу (оформление) правоудостоверяющих документов на земельные участки, на которых расположены незарегистрированные эксплуатируемые капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, машино-места.

Данные льготы распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

"Ожидается, что принятие этих норм создаст благоприятные условия для оформления государственными юридическими лицами, юрлицами частной формы собственности, в том числе с долей государства, принадлежащих им объектов недвижимого имущества", - отметили в пресс-службе.

В Беларуси проводится системная работа по завершению оформления правоудостоверяющих документов на находящиеся в госсобственности объекты недвижимого имущества, которые эксплуатировались до 2003 года. Правительством принимаются меры по завершению государственной регистрации данного имущества до 2020 года. Так, зарегистрированы все земельные участки, предоставленные лесохозяйственным учреждениям для ведения лесного хозяйства. В Брестской, Гомельской и Могилевской областях завершена госрегистрация земель сельскохозяйственного назначения. Зарегистрировано 98,5% капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, находящихся в республиканской собственности, 70% - в коммунальной.-0-