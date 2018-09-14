Страны СНГ намерены автоматически обмениваться налоговыми сведениями юридических и физических лиц

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны СНГ намерены обмениваться сведениями в автоматическом режиме об уплаченных налогах юридическими и физическими лицами, а также данными о владении недвижимостью. Это предусмотрено проектом протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования, который одобрен сегодня в Москве на заседании Экономического совета Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

По решению вице-премьеров стран СНГ, проект этого документа будет вынесен на рассмотрение Совета глав правительств Содружества, проведение которого намечено на 2 ноября в Таджикистане. В случае подписания протокола премьер-министрами он может вступить в силу уже с 2019 года. Документ прошел процедуру внутригосударственного согласования в странах СНГ. На заседании отмечалось, что реализация протокола позволит странам СНГ выявлять юридических и физических лиц, которые избегают уплаты налогов в каком-либо другом государстве Содружества.

Как сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, всего в повестку Экономсовета было включено около 20 вопросов. Большинство из них рассмотрены вице-премьерами на встрече в узком составе. В их числе - проект соглашения об осуществлении странами СНГ совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, проект изменений в соглашение о развитии и использовании систем сотовой подвижной связи. Обсуждены также ход реализации договора о зоне свободной торговли в СНГ, некоторых межгосударственных программ.

В открытой части заседания помимо протокола о налоговом администрировании рассматривалась подготовка в странах СНГ к переписи населения раунда 2020 года. Отмечалось, что в большинстве стран Содружества определены сроки проведения переписи, которые, в основном, соответствуют решениям Генеральной ассамблеи ООН, сформирована необходимая нормативно-правовая база. А в Беларуси и Казахстане уже проведены пробные переписи.

Всего по итогам Экономсовета на утверждение предстоящего Совета глав правительств вынесено 14 документов.

Белорусскую делегацию на заседании Экономического совета возглавил вице-премьер Игорь Петришенко.-0-