Строительство, поставки техники и подготовка специалистов для АПК - темы визита белорусской делегации на Сахалин

10 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем 9-12 апреля посещает Сахалинскую область России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в РФ.

"Делегация проведет ряд встреч и переговоров с представителями правительства российского региона. Планируется обсуждение вопросов завершения строительства молочно-товарной фермы в селе Раздольное, поставок сельхозтехники, продуктов, племенного крупного рогатого скота, а также обучения специалистов агропромышленного комплекса Сахалинской области в учреждениях образования аграрного профиля Беларуси", - отметили в диппредставительстве.

10 апреля делегация посетила молочно-товарную ферму в селе Раздольном, которая возводится по белорусским технологиям. Обсуждены вопросы хода выполнения и завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, установки и запуска необходимого оборудования. Представители делегации ознакомились с результатами работ по строительству по белорусскому проекту агрогородка на 50 одноэтажных благоустроенных домов, 9 из которых по ул.Белорусской уже заселили работники сельхозпредприятия.

"Во время визита стороны обсудят также реализацию плана мероприятий по развитию сотрудничества Беларуси и Сахалинской области. Запланировано проведение заседания рабочей группы", - добавили в пресс-службе.-0-