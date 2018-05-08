Строительство завода "Амкодор-Маш" началось в Минском районе

8 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Строительство завода "Амкодор-Маш" началось в поселке Колодищи Минского района. Сегодня состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Амкодор-Маш" будет производить фронтальные и универсальные погрузчики грузоподъемностью 2-5 т и мощностью 250-260 л.с., погрузчики с телескопической стрелой, трактора с шарнирно-сочлененной рамой. На новом заводе будут выпускать и готовые машинокомплекты для сборочных производств заводов холдинга "Амкодор". Планируемая стоимость проекта составляет около $230 млн, мощность производства - около 6 тыс. машин в год. Предусмотрено создание 1 350 рабочих мест.

Генеральным подрядчиком строительства завода выступает CITIC Conctruction - дочерняя компания CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.

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