Суриков назвал главный недостаток ЕАЭС

7 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посол России в Беларуси Александр Суриков считает главным недостатком Евразийского экономического союза существующие барьеры для торгово-экономического обмена. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что страны союза порой создают такие барьеры для предпочтения развития своей промышленности или сельского хозяйства.

По мнению Александра Сурикова, именно Беларусь должна быть главным застрельщиком отмены барьеров в ЕАЭС как экспортно ориентированная страна.

Дипломат отметил, что Евразийский экономический союз в прошлом году продемонстрировал рост по всем параметрам экономики, в том числе значительно увеличился товарооборот между странами.

С 1 января 2018 года вступил в действие Таможенный кодекс ЕАЭС. "Я не могу сказать, что он идеален. Ничего в мире идеального нет, все совершенствуется, но это единые правила игры в рамках пяти стран. И в случае необходимости, замечаний от бизнеса, других контрагентов, будет поправляться", - сказал Александр Суриков.

Он констатировал, что большое внимание в рамках ЕАЭС отводится цифровизации экономики. "Есть, конечно, вопросы. Мы тут немножко отстаем, но и не сильно. И начинаем вписываться в русло развития цифры во всем мире, - сказал он. - Правда, не надо, видимо, забывать, что кроме цифры существует и понятие восстановления индустриального облика всех стран, хотя бы до того уровня, который они имели, и движения вперед".-0-