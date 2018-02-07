7 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посол России в Беларуси Александр Суриков видит перспективу создания союзного трактора. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол пояснил, что имеет в виду объединение усилий Минского тракторного и моторного заводов, а также российских производителей аналогичной техники, чтобы в том числе совместно работать на рынках третьих стран. "Я думаю, скоро начнет движение тема союзного трактора. Минский тракторный, моторный (заводы - Прим. БЕЛТА) и российский производитель этой же техники должны все-таки выйти на разумное понимание, как создать единые модели для всех рынков, евразийских в первую очередь. И в том числе конкурентные модели для третьих рынков", - сказал дипломат.

В целом он рассказал, что продолжается работа над интеграционными проектами между Беларусью и Россией. "Мы продолжаем движение, пусть пока не очень спешно, над автомобильными делами. У нас не все получилось с МАЗ-КамАЗ, но есть другие форматы. Надо смотреть. Возможно, КамАЗ в содружестве с ГАЗом, МАЗ в содружестве с ЛиАЗом - автобусы, что-то может быть", - сказал Александр Суриков.

"То есть движение есть. Надо просто его ускорить. Есть продолжение интеграционной темы в военно-промышленном комплексе. "Гродно-Азот" потихоньку движется", - добавил он.

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) - один из крупнейших в России производителей автобусов большого и особо большого классов. Расположен в городе Ликино-Дулево Московской области, выпускает автобусы с 1959 года. С 2005 года завод входит в состав "Группы ГАЗ".-0-