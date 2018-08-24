Светлогорский ЦКК начал отгрузки сульфатной беленой целлюлозы на экспорт

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский ЦКК" приступило к отгрузкам сульфатной беленой целлюлозы на экспорт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
Первая партия новой продукции (220 т) отгружена в адрес мирового трейдера - компании "Экман". Целлюлоза загружена сразу в морские контейнеры, которые автотранспортом будут доставлены в порт Клайпеды и далее отправятся в страну поставки - Китай.
С начала запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в июле уже произведено более 6 тыс. т. Он вышел на загрузку мощностей выше 60%. Местные переработчики заказали около 1 тыс. т целлюлозы, остальной объем реализуют на экспорт.
С выходом на проектную мощность завод будет производить 400 тыс. т целлюлозы в год, из них 300 тыс. т планируется экспортировать.
В пресс-службе отметили, что производство целлюлозы - одно из самых эффективных направлений деревообработки. Добавленная стоимость на целлюлозных производствах значительно превышает создаваемую в других деревообрабатывающих секторах. Экспорт 1 т целлюлозы приносит в 5 раз больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3772 BYN
|2.368 BYN
|2.378 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.05 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|2.9974 BYN
|3.013 BYN
|3.02 BYN