Светлогорский ЦКК начал отгрузки сульфатной беленой целлюлозы на экспорт

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский ЦКК" приступило к отгрузкам сульфатной беленой целлюлозы на экспорт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Первая партия новой продукции (220 т) отгружена в адрес мирового трейдера - компании "Экман". Целлюлоза загружена сразу в морские контейнеры, которые автотранспортом будут доставлены в порт Клайпеды и далее отправятся в страну поставки - Китай.

С начала запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в июле уже произведено более 6 тыс. т. Он вышел на загрузку мощностей выше 60%. Местные переработчики заказали около 1 тыс. т целлюлозы, остальной объем реализуют на экспорт.

С выходом на проектную мощность завод будет производить 400 тыс. т целлюлозы в год, из них 300 тыс. т планируется экспортировать.

В пресс-службе отметили, что производство целлюлозы - одно из самых эффективных направлений деревообработки. Добавленная стоимость на целлюлозных производствах значительно превышает создаваемую в других деревообрабатывающих секторах. Экспорт 1 т целлюлозы приносит в 5 раз больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена.-0-