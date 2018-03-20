Свидерский: руководство завода "БЕЛДЖИ" нацелено на создание условий для будущего развития

20 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Руководство завода "БЕЛДЖИ" нацелено на создание условий для будущего развития предприятия. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, который в настоящее время исполняет обязанности генерального директора предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главной задачей для нас стало производство конкурентоспособных на мировом уровне автомобилей. И если такие машины у нас будут, мы обязательно получим свою долю рынка. Для нас неважно, какое место мы занимаем по продажам. Гораздо важнее создать условия для будущего развития, создать базу, на которой мы будем развиваться. Мы не собираемся воевать с конкурентами по цене, для нас важнее состязаться с ними в ценности для потребителя. Это философия компании", - отметил Геннадий Свидерский.

Он напомнил, что в ноябре 2017 года было официально подтверждено, что мощность завода позволяет выпускать 60 тыс. автомобилей в год. "Сейчас нам нужно создать структуру развития. Сегодня Беларусь хорошо известна карьерными самосвалами, грузовыми автомобилями. Мы хотим, чтобы сегмент легковых автомобилей был зримым и конкурентно представленным нашим предприятием "БЕЛДЖИ", - подчеркнул первый замминистра.-0-