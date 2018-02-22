Таможенные органы Беларуси начали работать по принципам ТК ЕАЭС задолго до его принятия - Король

22 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Таможенные органы Беларуси начали работать по принципам Таможенного кодекса ЕАЭС задолго до его принятия. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор предприятия Юрий Король.

"Изменения, которые декларируются кодексом, нами ожидаемы. Во-первых, потому что мы принимали самое активное участие в их инициировании. Во-вторых, таможенные органы Беларуси во многом и до этого работали по принципам, заложенным в документе. А если по ним работают таможенники, то и субъекты хозяйствования вынуждены соответствовать", - сказал Юрий Король.

Для "Белтаможсервиса" как для предприятия особенно важны изменения, связанные со статусом уполномоченного экономического оператора. "Если мы получим статус УЭО третьего уровня, упрощения будут не сравнимы с теми, которые мы имеем сегодня, мы получим самостоятельность при принятии решений в отношении многих товаров. Но параллельно вырастет и наша ответственность", - добавил он.

Юрий Король считает важным, что статус уполномоченного экономического оператора будет действовать на территории всего Евразийского экономического пространства. "То есть мы будем конкурировать не только внутри страны, но и с россиянами, казахами, кыргызами, армянами. И здесь как никогда ранее важна консолидация, государственно-частное партнерство в области логистики. Мы должны объединить усилия, чтобы совместно предложить наиболее выгодные условия субъектам хозяйствования, тем самым повысив транзитную привлекательность Беларуси", - считает гендиректор.

Нерешенным остается вопрос с принципом резидентства. "В транспортно-логистической среде постоянно обсуждается этот барьер, считающийся одним из главных на пути движения товара. Напомню, в настоящее время участники внешнеэкономической деятельности обязаны подавать декларации на товары таможенным органам того государства, в котором они зарегистрированы. Но тут надо понимать, что процесс отмены принципа резидентства сложный и многогранный - взять и отменить его невозможно, потребуется пройти определенный путь переговоров и согласований", - подытожил Юрий Король.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-