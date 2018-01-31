Таможенные органы Беларуси оперативно реагируют на вопросы по реализации ТК ЕАЭС - Солощев

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы Беларуси оперативно реагируют на вопросы, связанные с реализацией Таможенного кодекса ЕАЭС. Это отметил в интервью корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ассоциации "БАМАП" Александр Солощев.

"После вступления с 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС в силу у нас состоялся разговор с руководством ГТК, в ходе которого мы условились, что при возникновении вопросов будем держать связь для оперативного реагирования. Потому что некоторые вопросы, написанные на бумаге, не всегда сразу работают на практике. В некоторых случаях мы настраиваем нашу работу в режиме реального времени. И Государственный таможенный комитет, и таможни во всех вопросах оперативно идут нам навстречу", - сказал Александр Солощев.

Члены ассоциации активно взаимодействуют с Государственным таможенным комитетом в рамках общественно-консультативного совета при ГТК. ОКС является рабочей площадкой для обсуждения проектов нормативных правовых актов по вопросам таможенного дела, а также инициируемых экспериментов, как со стороны таможенных органов, так и со стороны бизнеса, в том числе по сокращению и упрощению таможенных формальностей. "А совместную работу над проектом Таможенного кодекса ЕАЭС можно смело назвать беспрецедентной", - подчеркнул Александр Солощев.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-