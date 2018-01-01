Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Он пришел на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, который действовал с 2010 года, сообщает БЕЛТА.

В условиях цифровой экономики одним из ключевых элементов Таможенного кодекса ЕАЭС стал окончательный переход к электронному декларированию без необходимости предоставления дополнительных документов на бумажных носителях. Бумажный вариант документов должен будет предоставляться только по требованию таможенных органов в рамках системы управления рисками и только в случае, когда необходимые сведения не могут быть получены из информационных систем механизма "единое окно", т.е. от других госорганов.

По инициативе белорусской стороны значительно сокращены сроки выпуска товаров. Если действующим кодексом предусмотрен максимум в 1 рабочий день, то в новом кодексе срок выпуска сокращен до 4 часов, что, очевидно, поспособствует скорейшему продвижению товарных потоков.

Сокращено количество форм таможенного контроля - с 12 до 7.

Существенно переработаны положения о процедуре свободной таможенной зоны. Предусмотрена возможность вывоза резидентами СЭЗ товаров, помещенных под процедуру СТЗ, без ее завершения в целях создания так называемых технологических цепочек.

Кроме того, кодексом предусмотрено создание в государствах еще одного вида зон с особым правовым статусом - так называемых территориальных свободных экономических зон. Это зоны с наибольшими упрощениями. В Беларуси будет две такие зоны.

Принципиально новое развитие получил институт уполномоченного экономического оператора. Если Таможенный кодекс Таможенного союза предусматривает 4 упрощения, то ТК ЕАЭС - 17. Какими из них сможет воспользоваться уполномоченный экономический оператор, будет зависеть от вида УЭО, который выберет субъект.-0-