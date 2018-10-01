1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифная ставка первого разряда с 1 октября увеличена до Br35,5. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 31 августа №632, сообщает БЕЛТА.
Ранее тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, составляла Br34.
Перед этим тарифная ставка первого разряда в последний раз увеличивалась с 1 марта.-0-
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