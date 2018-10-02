Ткани "Камволя" могут быть использованы для пошива школьной формы в Узбекистане

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ткани ОАО "Камволь" могут быть использованы для пошива школьной формы в Узбекистане, сообщил журналистам председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик после открытия 43-й Международной выставки-ярмарки по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2018, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждаем тему выхода с тканями ОАО "Камволь" на рынок Узбекистана для пошива школьной формы. Как нам стало известно, у них уже принято решение на уровне главы государства о введении единой школьной формы. Уже есть наработки, решение за узбекской стороной. Мы готовы удовлетворить их потребности в необходимом объеме, и это еще один шаг для развития ОАО "Камволь", - сказал Николай Ефимчик.

По его словам, сейчас мощности предприятия загружены на 50%."На "Камволе" все идет правильно, но понятно, что не все так легко, как нам сразу казалось. Задачи стоят очень серьезные, и иногда проявляются сложности и риски, которых мы не ожидали и которые нам необходимо преодолевать", - отметил председатель концерна.

"Что касается ОАО "Сукно", все необходимые документы подготовлены и находятся на экспертизе. В ближайшее время будет принято решение, в каком виде оно будет существовать дальше", - подчеркнул Николай Ефимчик.

Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry 2018 открылась сегодня в НВЦ "Белэкспо" в Минске и будет работать до 5 октября. Гости смогли стать участниками показов дизайнерских коллекций белорусских предприятий. Деловая программа началась с экспертного диалога "Актуальные вопросы взаимодействия в области легкой промышленности". 3 и 4 октября пройдет семинар-тренинг по эффективному категорийному менеджменту в Fashion индустрии, интернет-торговле, а также B2B переговоры. На полях выставки 4 октября состоится заседание Консультативного совета по вопросам развития сотрудничества с малым и средним бизнесом.-0-