Точное земледелие будет способствовать экономии ресурсов - Леонид Заяц

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Точное земледелие будет способствовать экономии ресурсов в аграрной отрасли, заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

Практическая часть конференции в УП "Агрокомбинат Ждановичи"

"Мы пришли к следующему этапу совершенствования и модернизации агропромышленного комплекса. Точное земледелие будет способствовать экономии дорогостоящих ресурсов - дизельного топлива, средств защиты растений, минеральных удобрений, а также обеспечению конкурентоспособности нашей продукции. Этот факт заставляет руководителей и специалистов совершенно по-новому взглянуть на свои возможности, на новые перспективные подходы, которые адаптированы в мире и уже есть в сельском хозяйстве Беларуси. Президентом поставлены задачи по развитию IT-технологий, цифровой экономики. Это начало большого пути, который должно пройти сельское хозяйство", - сказал Леонид Заяц.

Министр отметил, что в Беларуси обеспечена продовольственная безопасность. Продуктов питания на внутреннем рынке в достатке, а излишки продаются за пределы страны. "Мы имеем неплохую валютную выручку, но чтобы конкурировать с продукцией других государств, нам нужно внимательно подойти к расходам на производство. Речь идет о рациональном, бережном распределении ресурсов. Через новейшие технологии мы должны достичь оптимальных издержек, которые позволяли бы формировать низкую себестоимость и обеспечивать высокую доходность сельского хозяйства", - подчеркнул он.

Международная научно-практическая конференция "Точные технологии в сельском хозяйстве. Опыт и перспективы" проходит сегодня на базе НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства и УП "Агрокомбинат "Ждановичи". На форуме рассматриваются вопросы разработки, внедрения и перспектив использования технологий точного земледелия в агропромышленном комплексе.-0-

Фото Андрея Покумейко