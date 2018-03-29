Торги по продаже не завершенных строительством жилых домов и дач будут проходить в форме аукциона

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждено положение о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2018 года №220, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Положением предусмотрено проведение публичных торгов по продаже не завершенных строительством жилых домов, дач в форме аукциона. Жилой дом, дача и земельный участок или право заключения договора аренды земельного участка, необходимые для завершения строительства и обслуживания этого жилого дома, дачи, будут составлять единый предмет аукциона.

Устанавливаются также требования к организации и проведению таких аукционов, условия участия в них, порядок расчетов с участниками. Местным исполнительным комитетом в решении о проведении аукциона и предоставлении земельного участка его победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона могут быть указаны иные по сравнению с предусмотренными в нем условия. К примеру, требования к сроку обращения за получением разрешительной документации на строительство жилого дома, дачи.

Также определена возможность участия в аукционах на стороне покупателя консолидированных участников - двух и более лиц. Кроме того, в случае, если земельный участок предоставляется в аренду, то допускаются к участию в аукционе иностранные граждане, граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительства за границей, и лица без гражданства, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь. Это повысит интерес заинтересованных к названным аукционам и будет способствовать наведению порядка на земельных участках и вовлечению в хозяйственный оборот незавершенных строительством объектов, добавили в пресс-службе.

Протокол о результатах аукциона будет иметь силу договора, что исключает необходимость дополнительно заключать договор купли-продажи не завершенного строительством жилого дома.

Также документом внесены изменения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 года № 462 и от 12 мая 2016 года № 370 в части их приведения в соответствие с пунктом 121 указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 года № 667 (в редакции указа от 26 декабря 2017 года № 463), который содержит нормы о поэтапном переходе на исчисление платы за предоставление земельных участков в частную собственность и платы за право заключения договоров аренды земельных участков, исходя из кадастровой стоимости земельных участков в белорусских рублях.

В частности, постановлением изменены подходы к определению начальной цены земельных участков, предоставляемых в частную собственность граждан и негосударственных юридических лиц Республики Беларусь при проведении соответствующих аукционов, а также начальной цены права заключения договора аренды земельного участка при проведении аукционов. Изменения коснутся права заключения договоров аренды земельного участка, проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), продажи объектов государственной собственности и заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, продажи не завершенного строительством незаконсервированного объекта инвестора.

Постановление вступает в силу с 31 марта 2018 года.-0-