Торговый дом по реализации белорусской продукции может быть создан на Сахалине

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Торговый дом по реализации белорусской продукции может быть открыт на Сахалине. Перспективы его создания рассматривались сегодня в Южно-Сахалинске на заседании рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Сахалинской области, в котором приняла участие белорусская делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Обсуждены вопросы увеличения объемов поставок продовольственной продукции на Сахалин, а также перспективы создания в регионе торгового дома по реализации продукции белорусского производства и организации прямого взаимодействия с белорусскими поставщиками, - отметили в пресс-службе. - Рассмотрены вопросы выполнения и завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, установки и запуска необходимого оборудования на молочно-товарной ферме на 1 тыс. голов основного стада в селе Раздольном Корсаковского района Сахалинской области, а также строительства цеха по переработке молока. Рассмотрены вопросы организации поставок белорусских племенных нетелей для комплектования молочно-товарного комплекса АО "Совхоз Корсаковский", обсуждены вопросы участия белорусской стороны в конкурсе по закупке скота, возможные сроки и график его поставки в Сахалинскую область".

Стороны затронули актуальные темы дальнейшей активизации сотрудничества по наращиванию поставок в регион белорусской сельскохозяйственной, грузовой, пассажирской, карьерной, дорожно-строительной и коммунальной техники. Рассмотрены вопросы организации мелиоративных работ на территории Сахалинской области силами белорусских организаций, поставок мелиоративной техники белорусского производства для нужд региона.

"Итогом заседания стало подписание плана мероприятий на 2018-2019 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и правительством Сахалинской области (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, - добавили в пресс-службе. - Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко".-0-