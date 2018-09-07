7 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Торговым представителем России в Беларуси назначен Николай Асаул. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает БЕЛТА.

"Назначить Асаула Николая Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.

До этого назначения Николай Асаул занимал должность заместителя министра транспорта РФ, в которой курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом.

Статус торгпредов России был повышен в 2014 году: они были отнесены к высшей группе должностей государственной гражданской службы. За рубежом действует более 50 торгпредств РФ. Среди задач - поддержка российского экспорта, защита интересов российских компаний за рубежом, а также информационная работа с целью создания положительного инвестиционного имиджа России.-0-