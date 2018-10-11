Товарооборот Беларуси и Украины планируется увеличить за счет энергетики, машиностроения и АПК

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Украины планируется увеличить за счет продукции машиностроения, агропромышленного комплекса, а также энергетики. Об этом заявил сегодня вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам 26-го заседания межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которая прошла сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, касающийся выполнения поставленной президентами Беларуси и Украины задачи выйти в 2019 году на уровень товарооборота в $8 млрд, Геннадий Зубко отметил, что межправкомиссия определила отрасли, которые являются ключевыми в этом отношении. "Это машиностроение, энергетика, агропромышленный комплекс, - сказал он. - Мы также увидели узкие места, которые не позволяют нам быстро достичь эффекта. В первую очередь это транспортное сообщение, это тарифы по поставке и самое главное - ценообразование на нашу продукцию". На заседании комиссии стороны также договорились о развитии водного транспорта, продолжении существующего проекта, в частности по Припяти, и запуске нового.

Геннадий Зубко подчеркнул важность регионального сотрудничества. "Мы ожидаем, что I Форум регионов Беларуси и Украины (состоится 25-26 октября в Гомеле. - Прим. БЕЛТА), на который приедут представители 13 областей, 60 предприятий, пройдет на очень высоком уровне", - сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

В числе важных направлений для развития двусторонних отношений он назвал сферу архитектуры и строительства. По его словам, буквально через неделю в Беларусь прибудет большая делегация из Украины, на встрече речь пойдет о привлечении белорусского опыта в украинском строительстве и возможности использования белорусских стройматериалов.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко по итогам заседания комиссии констатировал позитивное движение в вопросах, которые решают обе стороны. "Мы внесли небольшие корректировки в части усиления гуманитарного сотрудничества, медицины, науки, определили четкие параметры, которые нам нужны для достижения поставленной главами государств задачи по товарообороту. Самое главное, что мы слышим друг друга и видим, что нам удастся решить эти вопросы", - сказал он.

Повестка заседания межправкомиссии включала более десяти вопросов, касающихся как подготовки к I Форуму регионов Беларуси и Украины, так и развития торгово-экономического сотрудничества, а также сотрудничества в области промышленности и производственной кооперации, нефтехимическом секторе, энергетической отрасли, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, таможенной сфере.-0-