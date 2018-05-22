Товарооборот между Беларусью и Чехией в I квартале вырос на 50%

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот между Беларусью и Чехией в первом квартале 2018 года вырос на 50%, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Чехии Эдуард Муржицки во время Белорусско-чешского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Товарооборот между нашими странами в последнее время растет: в первом квартале текущего года он вырос на 50%. Это прекрасный результат. Чешские компании активно сотрудничают с белорусскими. Например, чешская компания Mavel участвует в реализации гидроэнергетических проектов в Беларуси, "Мега" поставляет в Беларусь технологии в сфере пищевой промышленности, строительная компания "Метростав" строит водоочистную станцию в Бресте. Кроме того, наши страны сильны в машиностроении, поэтому у сотрудничества Беларуси и Чехии в этом направлении есть хороший потенциал. Что касается сферы компьютерных технологий, то многие белорусские компании работают на чешском рынке", - сказал Эдуард Муржицки.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков подчеркнул, что проведение бизнес-форума говорит об интересе белорусского бизнеса к развитию сотрудничества с Чехией. "Чехия является для нас важным торгово-экономическим партнером в Европейском регионе. В 2017 году зафиксирован рост товарооборота между нашими странами, а в первом квартале текущего года эта тенденция укрепилась. В 2017 году объем белорусского экспорта в Чехию составил $92,7 млн - это рост на 10% по сравнению с 2016 годом. Особенно хорошая динамика наблюдается в сфере услуг, где белорусский экспорт в 2017 году составил $80 млн, то есть вырос на 76% по отношению к уровню 2016 года. За январь-март 2018 года экспорт товаров из Беларуси в Чехию превысил $28 млн - это рост на 48,4%", - отметил он.

Чешское оборудование установлено на таких белорусских предприятиях, как ОАО "Нафтан", ОАО "Белшина", Белорусский металлургический завод, используется в энергетическом секторе. В Чехию поставляются такие белорусские товары, как тракторы, комбайны, холодильники, интегральные микросхемы, лазеры, стиральные машины. Ежегодно из Чехии в Беларусь поступает около $40-50 млн инвестиций. "На сегодня наиболее перспективными сферами для инвестирования в Беларусь являются информационно-коммуникационные технологии, машиностроение, фармацевтика, агропромышленный комплекс и банковская сфера. Белорусские предприятия заинтересованы в создании совместных с Чехией предприятий и альянсов в сфере производства автокомпонентов, сельскохозяйственного машиностроения, сборочных производств грузового автомобильного транспорта, реализации совместных проектов в области электротранспорта", - добавил Евгений Шестаков.

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с торгово-промышленной палатой по странам СНГ (Чехия) проводит в Минске Белорусско-чешский бизнес-форум и контактно-кооперационную биржу с представителями чешских предприятий. Сегодня в Минске состоится заседание белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.-0-