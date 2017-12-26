26 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Товарооборот между Россией и Беларусью в 2017 году достиг $26 млрд. Об этом сегодня в эфире телеканала НТВ заявил посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко.
"В текущем году тренд восстановления и роста экономики наблюдается как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Основной индикатор - уровень торговых экономических отношений, уровень товарооборота. Он достиг $26 млрд", - сказал он.
Посол напомнил, что Россия традиционно занимает серьезную долю во внешней торговле Беларуси - порядка 51%. "Мы не отстаем - входим в пятерку основных торговых партнеров Российской Федерации", - отметил Игорь Петришенко.
На заседании Совета министров Союзного государства, которое прошло в начале декабря, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявлял, что внешнеторговый оборот двух стран может достигнуть по итогам 2017 года показателя 2010 года - $28 млрд.-0-
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