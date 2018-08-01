1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот рынка цемента России и Беларуси за четыре года составил $400 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства Беларуси.

Сегодня в Минстройархитектуры состоялись переговоры с представителями международного холдинга "Евроцемент груп". На встрече министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный и президент "Евроцемент груп" Михаил Скороход обсудили итоги совместной работы в первом полугодии 2018 года и задачи на дальнейший период.

Взаимодействие цементников двух стран получило импульс после подписания двустороннего документа в 2014 году, предусматривающего поставки белорусского цемента в Россию через холдинг "Евроцемент груп". Данная мера позволила полностью удовлетворить спрос на белорусский цемент на российском рынке. Товарооборот с 2014 по 2018 год составил $400 млн.

"За прошедшие четыре года сделано очень многое для создания и развития стратегических, партнерских взаимоотношений между цементниками России и Беларуси, - отметил Михаил Скороход. - Созданы рабочие группы для оперативного решения текущих вопросов, связанных с поставками цемента, решена задача стабилизации качества продукции, проведен аудит цементных предприятий. Благодаря поддержке Союза производителей цемента "Союзцемент", куда входят как российские, так и белорусские заводы, успешно решаются вопросы технического регулирования и стандартизации на уровне Евразийского экономического союза".

"Мы рады продолжить самое тесное сотрудничество: как в части поставок цемента, так и в части обмена опытом, то есть подходить комплексно к нашему взаимодействию. Российский рынок, в частности "Евроцемент груп", был и остается нашим стратегическим партнером", - подчеркнул Анатолий Черный.-0-