Три белорусско-китайских СП по производству запчастей для легковых авто будут запущены в 2020 году

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три новых белорусско-китайских совместных предприятия по производству комплектующих для легковых автомобилей будут запущены в Беларуси в 2020 году, сообщил на пресс-конференции заместитель министра промышленности Сергей Гунько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ведем достаточно успешные переговоры и в 2018 году зарегистрировали три совместные белорусско-китайские компании по производству комплектующих для легковых автомобилей. Это компании по изготовлению двигателей внутреннего сгорания, теплообменников-радиаторов и элементов внутреннего интерьера", - рассказал замминистра.

По его словам, проекты формализованы и будут реализованы в два этапа с выходом на полную производственную мощность в 2020 году. Компании построят предприятия на территориях, прилегающих к заводу "БЕЛДЖИ". "Это результат работы Белорусского промышленного форума в прошлом году, в рамках которого мы занимались поиском партнеров для реализации таких проектов", - отметил Сергей Гунько.

В нынешнем году Белорусский промышленный форум пройдет в Минске с 29 мая по 1 июня. Министерство промышленности Беларуси также рассчитывает на успешное проведение мероприятия и конкретные договоренности по его итогам.-0-