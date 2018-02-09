Три техрегламента начнут действовать в ЕАЭС в 2018 году

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Три новых технических регламента начнут действовать в Евразийском экономическом союзе в 2018 году. Об этом заявил член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков на форуме по техническому регулированию в Москве, сообщили БЕЛТА в ЕЭК.

"Министр ЕЭК отметил, что в ЕАЭС в целом сформирована устойчивая система технического регулирования, - сказали в ЕЭК. - Приняты 46 технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), 37 из которых вступили в силу. До конца 2018 года вступят в силу еще три техрегламента: на аттракционы, оборудование для детских игровых площадок и регламент, ограничивающий применение опасных веществ в компьютерах, телевизорах, стиральных машинах и других изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Практически на всех стадиях разработки технических регламентов и перечней стандартов к ним обеспечено участие бизнеса союзных стран, что позволяет открыто обсуждать самые острые вопросы и приходить по ним к согласию. "Именно так, в режиме открытого диалога с предпринимателями, устанавливаются сейчас в ЕАЭС обязательные требования к товарам, обращающимся на едином рынке союза. Но взаимодействие комиссии и различных национальных госструктур с бизнесом можно сделать еще более эффективным", - считает Валерий Корешков.

Он подчеркнул, что повестка технического регулирования в ЕАЭС меняется с учетом новых технологических и технических вызовов. "На первый план выходят повышение конкурентоспособности и качества продукции, импортозамещение, обеспечение защиты прав потребителей", - констатировал министр ЕЭК.

Валерий Корешков заявил, что в условиях динамично развивающегося рынка инструментами технического регулирования недостаточно обеспечивать только безопасность продукции и процессов ее производства. "Необходим более широкий, современный подход: нужно создать бизнесу условия и стимулы для постоянного повышения качества продукции, которая была бы высоко конкурентоспособной на мировом рынке, - уверен он. - Следует своевременно реагировать на передовые запросы промышленности, создавать механизм установления "опережающих требований" на основе применения добровольных стандартов и общих процедур оценки соответствия с повышением оперативности принятия и качества разработки современных стандартов".-0-