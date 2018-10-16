Центр по вопросам ВТО планируется создать в Беларуси к 2020 году

16 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО) планируется создать в Беларуси к 2020 году, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, руководитель проекта Программы развития ООН в Беларуси "Содействие правительству РБ при вступлении в ВТО через усиление экспертного и институционального потенциала" Максим Губский.

Центр будет выполнять консультационную функцию, в том числе по анализу экономических последствий вступления в ВТО, выработке рекомендаций по совершенствованию национального законодательства, оказанию экспертной поддержки по вопросам работы Беларуси в органах ВТО. "Главное не просто вступить во Всемирную торговую организацию, а организовать взаимодействие с членами ВТО, чем и планирует заниматься центр", - отметил Максим Губский.

Сейчас прорабатываются организационные вопросы его создания, в частности определяется, на базе какого государственного органа он будет функционировать. Изучается опыт создания подобных структур в России, где такой центр действует при правительстве, и Казахстана (при Министерстве экономического развития).

Как сообщила начальник отдела ВТО и унификации торговых режимов управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Ольга Казакевич на круглом столе с представителями бизнес-сообщества, страна находится в эпицентре переговорного процесса по вступлению в эту международную организацию. "У нас впереди переговоры с ключевыми членами ВТО, в том числе США, ЕС, Канадой, сложно спрогнозировать, как долго продлится этот процесс, но надеемся, что через 1,5-2 года Беларусь сможет вступить в ряды Всемирной торговой организации", - сказала Ольга Казакевич. При этом она подчеркнула, что Беларусь как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) де-факто живет по правилам ВТО с 2012 года, так как эти правила легли в основу права ЕАЭС.

На круглом столе обсуждались текущая ситуация по присоединению Беларуси к ВТО, роль предпринимательских объединений и бизнеса на этом этапе, проблемы и перспективы вступления исходя из опыта России и Казахстана, которые являются членами организации с 2012 и 2015 года, рассмотрены дополнительные возможности и вызовы для развития сельского хозяйства Беларуси. Кроме того, участники познакомились с инструментами, которые помогут белорусским предприятиям подготовиться к изменениям условий работы при вступлении страны в ВТО.

Мероприятие состоялось в рамках проекта "Содействие правительству Республики Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и институционального потенциала (5-я фаза)". Проект финансируется правительством России и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством иностранных дел Беларуси. Аналогичные круглые столы пройдут во всех областных центрах, завершающая встреча состоится 2 ноября в Минске.-0-