Центральные банки Беларуси и России будут сотрудничать в противодействии компьютерным атакам

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси и Центральный банк России заключили соглашение о взаимодействии по вопросу противодействия компьютерным атакам, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка по итогам очередного заседания Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран, состоявшегося 29 сентября в Грозном.

Подписи под документом поставили председатель правления Нацбанка Павел Каллаур и председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Соглашение определяет основные формы и порядок двустороннего взаимодействия по вопросам предупреждения, обнаружения и пресечения компьютерных атак и направлено на повышение уровня информационной безопасности центральных банков Беларуси и России.

Более подробно эти вопросы будут изложены в программе организации и развития взаимодействия по вопросам противодействия компьютерным атакам, направленным на объекты кредитно-финансовой сферы, и противодействия мошенничеству с использованием электронных платежных средств. Программу в настоящее время разрабатывают специалисты центральных банков двух стран. На состоявшейся встрече члены Межбанковского валютного совета обсудили ход разработки проекта программы и согласовали дальнейшие действия по подготовке этого документа.

Участники заседания Межбанковского валютного совета также обменялись информацией о текущей экономической ситуации и ходе реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России в 2018 году, важнейших параметрах Основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси и Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики РФ на 2019 год, обсудили меры по совершенствованию валютного законодательства и дедолларизации экономик двух стран, а также текущее состояние и планируемые реформы института кредитных историй в Беларуси и России.

Межбанковский валютный совет Нацбанка Беларуси и Центрального банка РФ создан в ноябре 1999 года. Основными задачами совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.-0-