Цифровые инициативы для реализации в ЕАЭС можно будет предложить онлайн

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила формат предоставления информации об инициативах или проектах, которые могут быть представлены инициаторами (представителями бизнеса или государственных органов власти) и реализованы по цифровой повестке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Чтобы оставить заявку, инициатор должен зарегистрироваться на специальном интернет-ресурсе на портале ЕАЭС, который начнет функционировать в ближайшие дни. Инициатор должен заполнить онлайн-форму, которая состоит из 11 информационных блоков. Каждый блок содержит вопросы, ответы на которые помогут оценить актуальность, степень проработки инициативы, предполагаемую ресурсозатратность, интеграционную ориентированность и т.д. Суть идеи, важность проблематики и пути ее реализации описываются в информационных блоках "Проблемы и потребности заинтересованных сторон" и "Цели, предложения и решение".
Остальные информационные блоки заполняются для раскрытия содержания инициативы. Среди них - существующие альтернативы, риски, результаты/критерии достижения цели, ключевые партнеры, бюджет/издержки. В дальнейшем инициатор сможет отслеживать текущий статус своего запроса.
Комиссия приглашает бизнес, консорциумы, органы власти стран союза представлять цифровые инициативы, цель которых - развитие экономики государств-членов.-0-
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