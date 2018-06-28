28 июня, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Турция выступает за расширение торговых связей с Беларусью. Об этом заявил председатель Торговой палаты Анкары Гюрсель Баран во время заседания на тему "Торговля с Беларусью" в турецкой столице.

"Турция выступает за расширение торговых связей с Беларусью. Уверен в готовности обеих стран к выводу экономических связей на принципиально новый уровень", - сказал Гюрсель Баран.

В заседании приняли участие посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, делегация Торгово-промышленной палаты города Гродно, представители предприятий текстильной и пищевой промышленности Беларуси.-0-