28 июня, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Турция выступает за расширение торговых связей с Беларусью. Об этом заявил председатель Торговой палаты Анкары Гюрсель Баран во время заседания на тему "Торговля с Беларусью" в турецкой столице.
"Турция выступает за расширение торговых связей с Беларусью. Уверен в готовности обеих стран к выводу экономических связей на принципиально новый уровень", - сказал Гюрсель Баран.
В заседании приняли участие посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, делегация Торгово-промышленной палаты города Гродно, представители предприятий текстильной и пищевой промышленности Беларуси.-0-
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