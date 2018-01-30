Улахович обсудил с президентом Европалаты расширение сотрудничества с Беларусью

30 января, Вена /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович встретился сегодня в Вене с президентом Федеральной палаты экономики Австрии, президентом Европалаты (Ассоциации европейских торгово-промышленных палат) Кристофом Ляйтлом, передает корреспондент БЕЛТА.
Владимир Улахович рассказал о текущей экономической ситуации в Беларуси, принятых в последнее время документах, в частности о декретах, направленных на развитие предпринимательства и цифровой экономики, а также о работе БелТПП и стратегии развития на период до 2020 года.
Председатель БелТПП поблагодарил Кристофа Ляйтла за поддержку Беларуси в период ее председательства в ЦЕИ и пригласил его посетить нашу страну. Владимир Улахович также предложил провести в Минске встречу аффилированных членов Европалаты.
Была достигнута договоренность продолжить переговоры о развитии сотрудничества в рамках празднования юбилея Европалаты.
Европалата, созданная в 1958 году, является единственным органом, уполномоченным выражать интересы всего бизнес-сообщества Европы. Она объединяет 45 национальных организаций торгово-промышленных палат, членская база которых насчитывает 22 млн предприятий (98% из них являются малыми и средними предприятиями).-0-
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