Улахович: важное направление сотрудничества Беларуси и Украины - развитие промкооперации

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перспективным направлением взаимодействия Беларуси и Украины является развитие промышленной кооперации. Такое мнение в беседе с журналистами высказал сегодня в Гомеле председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович на заседании белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, которое является частью программы I Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Консультативный совет - это площадка, где бизнес обсуждает самые острые проблемы. С другой стороны, мы обсуждаем перспективные проекты, новые возможности, которые открываются для сторон", - сказал Владимир Улахович. Среди наиболее важных тем он назвал развитие промышленной кооперации. "Необходимо искать возможности для создания совместных новых производств по разным типам, наиболее перспективная отрасль - машиностроение. Думаю, будут предложения по дорожно-строительной технике (на форуме. - Прим. БЕЛТА), ожидаем предложения по станкостроению", - отметил председатель БелТПП.

Также Владимир Улахович считает важным использовать потенциал двух стран для общих целей. "Беларусь может предложить продвижение совместной продукции на рынок Евразийского экономического союза. В рамках соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС мы видим, что, возможно, продукция с нашей общей добавленной стоимостью может попадать в рамках тех квот, тех возможностей на рынок Европейского союза", - сказал он.

Председатель БелТПП подчеркнул, что для бизнеса всегда острой темой являются ограничения, барьеры, которые, к сожалению, существуют. "Они возникают в силу того, что меняются законодательства. Поэтому обсуждение технических регламентов, стандартов - это еще одна важная тема", - добавил Владимир Улахович.

В числе вопросов, которые рассматривают стороны на заседании, - разработка проекта соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси об утверждении Положения о создании и применении электронной системы сертификации происхождения товаров. Также обсуждается межрегиональное сотрудничество и экспортный потенциал областей, перспективы использования торговых площадок для расширения взаимной торговли Беларуси и Украины, взаимодействие деловых кругов, предприятий в различных сферах и т.д.

По итогам заседания планируется подписание деловых контрактов и соглашений. Также участники совета проведут переговоры в формате бизнес-нетворкинга.

Белорусско-украинский консультативный совет делового сотрудничества создан в 2010 году с целью содействия развитию сотрудничества между Беларусью и Украиной в торгово-экономической сфере, расширению контактов между представителями деловых кругов, наращиванию товарооборота между двумя странами.-0-