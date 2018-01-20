Улицы в индустриальном парке "Великий камень" получили статус географических объектов

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Элементы улично-дорожной сети, расположенные в границах Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", получили статус географических объектов. Это предусмотрено принятым 9 января 2018 года законом "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О наименованиях географических объектов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Законом закрепляется, что элементы улично-дорожной сети парка (улицы, площади, проспекты и иные подобные его составные части), как и аналогичные элементы в населенных пунктах, являются географическими объектами. Предусмотрено право администрации парка принимать по предложению совместной белорусско-китайской компании по развитию парка решения о присвоении наименований этим составным частям, их переименовании, также определен порядок их принятия", - рассказали в пресс-службе.

Согласно закону, администрация парка в 10-дневный срок после принятия данного решения обязана направить его в Госкомимущество или уполномоченную им организацию для госучета соответствующего наименования. "Присвоение наименований и переименование элементов улично-дорожной сети населенных пунктов, расположенных в границах индустриального парка и административно относящихся к сельским и районным исполкомам, будет осуществляться с учетом мнения проживающих там граждан и с соблюдением админпроцедур, предусмотренных действующим законодательством", - подчеркнули в пресс-службе.

Действие документа направлено на приведение закона "О наименованиях географических объектов" в соответствие с указом №166 от 12 мая 2017 года "О совершенствовании специального правового режима Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", а также на обеспечение единых в стране подходов к порядку присвоения наименований географическим объектам, их переименованию, государственному учету и использованию.-0-