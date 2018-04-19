Умеренное восстановление белорусской экономики продолжится - Всемирный банк

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умеренное восстановление белорусской экономики в среднесрочной перспективе продолжится, но не превысит 3%, сообщила сегодня экономист Всемирного банка Марина Сидоренко на презентации очередного Экономического обзора ВБ для Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В Экономическом обзоре Всемирного банка для Беларуси отмечается, что в начале 2018 года темпы восстановления белорусской экономики ускорились, однако необходимо укрепление основ для экономического роста.

Умеренное восстановление экономики продолжится и будет поддерживаться улучшением внутреннего и внешнего спроса. Однако, по прогнозам Всемирного банка, ежегодный темп экономического роста не превысит 3% ввиду ограничений со стороны производственного сектора. Так, рост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 2,9%, в 2019-м - 2,7%, 2020-м - 2,5% (показатели пересмотрены в сторону улучшения по сравнению с предыдущим прогнозом).

Перспективы роста экономики Беларуси в среднесрочном периоде представляются ВБ довольно сложными из-за потребностей во внешнем финансировании, а также нерешенных внутренних структурных проблемах.

По оценке Всемирного банка, среднесрочный прогноз подвержен серьезным рискам, связанным с изменениями во внешней среде. Ухудшение или нестабильность экономической ситуации в России (в том числе связанная с недавним введением санкций в отношении некоторых российских компаний) может оказать влияние на экономику Беларуси. "Быстрое влияние проявлялось через изменение обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару США и российскому рублю, - пояснила Марина Сидоренко. - Сейчас обменные курсы немного выравниваются и стабилизируются".

Для достижения более устойчивой траектории роста необходимо повышение эффективности распределения капитала и постепенное снижение долгового бремени, считают во Всемирном банке. В последние десятилетия Беларусь накапливала богатство, состоящее из материального и человеческого капитала. Однако накопление материального капитала сопровождалось ухудшением позиции по чистым иностранным активам страны.

Беларусь является членом Всемирного банка с 1992 года. За весь период сотрудничества ВБ предоставил стране кредитные ресурсы на сумму $1,7 млрд. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка включает 8 проектов на сумму $790 млн.-0-