UniCredit Bank Austria откроет БМЗ в 2018 году кредитную линию на 15 млн евро

30 января, Вена /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. UniCredit Bank Austria и Белорусский металлургический завод подписали соглашение об открытии в 2018 году кредитной линии на 15 млн евро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский на полях 14-го заседания белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Он обратил внимание на тот факт, что авторитетный европейский банк напрямую будет кредитовать белорусское предприятие. В перспективе речь будет идти об увеличении объема кредита этого банка заводу до 20 млн евро.

Наряду с этим Геннадий Свидерский отметил, что сотрудничество между UniCredit Bank Austria и БМЗ развивается давно.

БМЗ динамично наращивает поставки продукции в европейские страны, в том числе в Австрию. В этой стране успешно действует белорусско-австрийское предприятие "Белмет".

Первый заместитель министра промышленности также подчеркнул, что белорусские предприятия, в числе которых и Белорусский металлургический завод, активно внедряют новые технологии и осуществляют эффективные проекты. Так, в БМЗ вышел на проектную мощность новый мелкосортный стан, продукция которого в том числе прошла успешные испытания на металлообрабатывающих предприятиях Австрии. Это позволит увеличить объемы поставок современного проката БМЗ на австрийский и в целом европейский рынок. "Это импортозамещающая и эспортно ориентированная продукция", - заметил Геннадий Свидерский.-0-