Упрощение продажи невостребованного жилья позволит получить допдоходы для развития села - Игорь Жук

15 июня, Ошмяны /Корр. БЕЛТА/. Упрощение порядка продажи невостребованного жилья позволит получить допдоходы для развития села. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук.

Игорь Жук отметил, что указ №237 "О распоряжении государственным жилищным фондом" предоставляет госорганам и подчиненным им республиканским юрлицам право принимать решения о продаже невостребованного жилья своим работникам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если таких нет, то допускается продажа такого жилья на аукционе. "Это дополнительные доходы, которые пойдут на реализацию важных социальных задач", - сказал председатель Гродненского облсовета.

Документ упрощает порядок продажи невостребованного в течение шести и более месяцев государственного жилья в сельской местности. "Сейчас у нас есть проблемы с теми жилыми помещениями, которые принадлежали в основном сельскохозяйственным, государственным предприятиям и были не востребованы. Указ поможет навести порядок, вовлечь такое жилье в хозяйственный оборот, реализовать. Благоустройство населенных пунктов будет на порядок выше", - добавил Игорь Жук.-0-