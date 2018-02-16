В Агентство по управлению активами переданы кредиты сельхозорганизаций в размере более Br770 млн

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Агентство по управлению активами за два года переданы проблемные кредиты сельхозорганизаций в размере более Br770 млн, сообщил сегодня министр финансов Владимир Амарин на итоговой коллегии ведомства с участием председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году была продолжена работа по стабилизации финансового состояния организаций АПК. В Агентство по управлению активами дополнительно переданы кредиты неплатежеспособных сельхозорганизаций на общую сумму около Br205 млн. В целом за два года в агентство переданы активы сельхозорганизаций в объеме Br772 млн", - отметил министр.

Владимир Амарин пояснил, что основные сроки возврата переданных в агентство кредитов начинаются в текущем году. "По всем организациям согласованы графики возврата, которые увязаны с бизнес-планами развития каждой организации", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ОАО "Агентство по управлению активами" было создано в июле 2016 года. Ему будет передаваться проблемная задолженность банков по кредитам устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций.

Агентство наделено полномочиями по предоставлению отсрочки (рассрочки) погашения основного долга по переданным ему кредитам. Реализация соответствующего механизма позволит "расчистить" балансы кредитующих банков и высвободить источники для кредитования платежеспособных сельскохозяйственных организаций.-0-