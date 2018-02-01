В Байнете создана платформа по финансовому оздоровлению предприятий

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал бесплатный проект - интернет-платформа по финансовому оздоровлению предприятий dolgovnet.by. Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Создатели ресурса ставят задачу помочь преодолеть кризис неплатежей между субъектами хозяйствования. Проект направлен на внесудебное погашение задолженностей субъектов хозяйствования. Это возможно благодаря математическому алгоритму, способному находить замкнутые цепочки долгов. Такая информация может быть использована для списания долга без привлечения дополнительного финансирования.

После регистрации на сайте пользователь может разместить в личном кабинете информацию о своей кредиторской или дебиторской задолженностях. Ресурс обрабатывает записи из своей базы данных и формирует последовательные замкнутые цепочки из нескольких кредиторов-должников. Последующее погашение долгов может осуществляться самостоятельно или с помощью привлеченных юристов.

Появилась и возможность продать дебиторский долг за реальные деньги. Ресурс предоставляет площадку для размещения объявлений о продаже такой задолженности. "Таким образом, будет обеспечено информационное сопровождение реализации указа №154 "О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)", - говорится сообщении.

Ожидается, что новая интернет-платформа создаст условия для увеличения потенциала досудебного урегулирования финансовых споров субъектов хозяйствования, снижения нагрузки на судебную систему и органы принудительного исполнения, профилактики правонарушений в экономической сфере, создаст новые направления информационного сопровождения деятельности юристов.

Создатели проекта разработали также бесплатное мобильное приложение QR-belinfo, с помощью которого предприниматели могут сгенерировать персональный QR-код, содержащий информацию об обладателе. Его возможно использовать вместо печати на бланках и других документах, в компьютерных программах и приложениях и с помощью QR-belinfo сканировать QR-код контрагента и получить о нем базовую информацию.

Приложение позволяет пользователям бесплатно проверить своего контрагента по важным параметрам: регистрационной информации, наличию процедуры банкротства или ликвидации, включению в перечень коммерческих организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере и др. До сих пор получить такую информацию в систематизированном виде было возможно только за плату, уточняют создатели программы.-0-