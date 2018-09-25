В Беларуси число выявленных фальшивых денег в I полугодии уменьшилось почти на четверть

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных в Беларуси поддельных денежных знаков уменьшилось на 23% в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среди фальшивок больше всего долларов. Такие данные приводятся в обзоре Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

По итогам первых шести месяцев 2018 года банковские работники выявили 426 поддельных денежных знаков: 424 банкноты и две монеты.

Основное количество выявленных фальшивых денег традиционно составили доллары США - 54,7%. В банкнотном строении поддельных долларов США, как и прежде, значительно преобладали банкноты номиналом 100 долларов - 90%. Доля поддельных российских рублей составила 27,2%, евро - 12,9%, турецких лир - 2,8%. По-прежнему не часто выявлялись поддельные белорусские рубли, их доля составила 2,4%.

Фальшивые деньги были изъяты из обращения в 44 населенных пунктах. В Минске выявлено 48% всех подделок.

Из числа выявленных подделок российских рублей в Нацбанке отметили банкноту номиналом 1000 рублей, изготовленную путем ”склеивания“ двух фрагментов, фрагмента подлинной банкноты и фрагмента поддельной банкноты. Среди фальшивых евро была банкнота номиналом 100 евро, представляющая собой частичную подделку. Она изготовлена из подлинной банкноты номиналом 100 сербских динаров, на которой произведено удаление отдельных изображений с последующим нанесением новых на принтерном устройстве.-0-