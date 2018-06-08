В Беларуси к 2020 году практически везде можно будет рассчитаться карточкой UnionPay

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к 2020 году практически везде можно будет рассчитаться карточкой китайской платежной системы UnionPay, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Беларусбанка.

"Уже в IV квартале 2018 года появится возможность обслуживания платежных карточек UnionPay в банкоматах и организациях торговли и сервиса эквайринговой сети банка. До конца 2019 года возможность рассчитываться карточкой UnionPay появится более чем в 50 тыс. терминалов в организациях торговли и сервиса на территории Беларусь. Это означает практически полный охват страны", - рассказал заместитель председателя правления Беларусбанка Виктор Перепелица в Пекине на открытии платежного терминала UnionPay в посольстве Беларуси.

С помощью этого терминала китайские граждане смогут рассчитываться за консульские услуги. "Это крайне важно, учитывая растущий интерес китайских граждан посещать нашу страну", - считает Виктор Перепелица.

Как сообщалось, в марте 2018 года "Беларусбанк" и UnionPay International заключили соглашение об организации обслуживания платежных карт UnionPay на территории Беларуси.-0-