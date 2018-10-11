В Беларуси начата оценка экономической политики поддержки малого и среднего предпринимательства

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в рамках взаимодействия с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начата работа по оценке экономической политики в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом БЕЛТА сообщили в Совете по развитию предпринимательства, который является национальным координатором при проведении данных работ.

Индекс экономической политики в сфере МСП был разработан ОЭСР, Европейской комиссией, Европейским фондом образования и Европейским банком реконструкции и развития в качестве инструмента сопоставительного анализа развивающихся стран. Он позволяет отслеживать динамику и оценивать успехи в области поддержки малого и среднего предпринимательства. В основе индекса лежат 10 принципов Европейского акта о малом бизнесе. В частности, создание благоприятной деловой среды, предоставление возможности возобновления предпринимательской деятельности после банкротства, упрощение доступа МСП к источникам финансирования и государственным закупкам и др.

"Оценка будет проводиться в течение 2018 - 2020 гг. На первом этапе работ предусматривается сбор данных от государственных органов и иных государственных организаций, в компетенции которых находятся вопросы формирования и реализации государственной политики, включенные в сферу оценки", - отметили в Совете по развитию предпринимательства.

Кроме того, к процессу оценки будут привлекаться местные эксперты и представители делового сообщества, предусматривается также формирование фокус-групп с участием предпринимательских союзов и ассоциаций с целью выявления ключевых проблем развития частного бизнеса. Окончательное значение индекса экономической политики будет определено по итогам этих двух оценок.

"Проведение указанных работ позволит оценить успешность мер, принимаемых страной, исходя из десяти принципов Европейского акта о малом бизнесе, выявить сильные и слабые стороны политики поддержки МСП, имеющиеся возможности и угрозы, а также сформировать перечень мер по позитивному изменению ситуации", - резюмировали в Совете по развитию предпринимательства.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - это международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. -0-