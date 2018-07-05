В Беларуси не планируется вводить налоговый вычет на медуслуги

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не планируется вводить социальный налоговый вычет по подоходному налогу в сумме расходов плательщика на медицинские услуги, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Вопрос введения налогового вычета на медуслуги обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства. Мнения по этому вопросу были крайне противоречивые. На сегодня принято решение не вводить этот вычет", - сказал Сергей Наливайко.

Как сообщалось, данное предложение рассматривалось среди других инициатив подобного плана на одном из предыдущих заседаний межведомственной рабочей группы по инициативе Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Основной посыл инициативы по предоставлению указанной налоговой льготы заключался в следующем: если простимулировать граждан, предоставив им право на применение социального налогового вычета по подоходному налогу в сумме расходов на оплату медицинской помощи, то это в свою очередь окажет стимулирующее воздействие на развитие платной медицины, обеспечит рост объемов ее услуг и сокращение бюджетных затрат на здравоохранение. При этом в качестве доводов неоднократно звучали ссылки на опыт других стран, в том числе России.-0-

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