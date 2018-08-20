В Беларуси необходимо обеспечить стабильную и безубыточную работу стройорганизаций - Микуленок

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо обеспечить стабильную и безубыточную работу строительных организаций, заявил сегодня журналистам новый министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша наиважнейшая задача - обеспечить стабильную, безубыточную работу строительных организаций и предприятий, которые задействованы в строительном комплексе. Коллективы требуется сохранить, переориентировать, если необходимо. Объемы строительства, которые будут доведены централизованно, будут выполняться", - сказал Дмитрий Микуленок.

На вопрос о том, как можно привлечь обратно в Беларусь строителей, которые уехали работать за границу, он ответил: "Для этого необходимо наличие рабочих мест, соответствующая оплата труда, а также создание более высококвалифицированных рабочих мест, то есть в целом модернизация отрасли".

Министр также высказал свое мнение по поводу развития архитектуры в Беларуси. "Все должно быть красиво, но прагматично. Необходимо, чтобы построенные здания имели не только привлекательный внешний вид, но и были функционально пригодны для эксплуатации в течение всего периода", - подчеркнул он.-0-