В Беларуси нет критической ситуации с внешним финансированием - Зиновский

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет критической ситуации с внешним финансированием. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр экономики Владимир Зиновский, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская сторона, по словам министра, плотно работает в этом плане с Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, китайскими финансовыми структурами и так далее. "Единственный недостаток, который хотелось бы устранить более быстрыми темпами, - это нехватка проектов, которые мы могли кредитовать", - обратил внимание министр.

Что касается новой программы с МВФ, то на данный момент активной работы по ней не ведется, сказал Владимир Зиновский. "Тем не менее мы работаем по IV статье с МВФ, дважды в год участвуем в его заседаниях", - добавил он.

Министр отметил, что заключение новой программы с МВФ стало бы хорошим посылом всем инвесторам и международным финансовым организациям. В Беларуси понимают, что для этого надо сделать определенные шаги, в том числе по совершенствованию национального законодательства.

Одним из условий выхода на такую программу Владимир Зиновский назвал стопроцентную оплату населением услуг ЖКХ. "Но мы понимаем, что не можем разово пойти на это", - подчеркнул министр. Он пояснил, что для этого необходим соответствующий уровень заработной платы, денежных доходов домашних хозяйств. Некоторые страны, имеющие программы с МВФ, ввели полную оплату услуг ЖКХ, но на деле большей части населения это не по карману. В Беларуси по такому пути идти не хотят.

Кроме того, предстоит решить ряд вопросов в реальном секторе экономики, в том числе с задолженностью предприятий.-0-