В Беларуси определены организации, которые перечислят часть прибыли в фонд нацразвития

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 9 апреля 2018 года №268 определен перечень высокорентабельных организаций, которые перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2017 год. Такая информация размещена на сайте правительства, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, высокорентабельные организации перечислят в фонд нацразвития часть прибыли по результатам работы за 2017 год сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в бюджет в соответствии с указом от 28 декабря 2005 года №637 "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития", ежемесячно равными долями с апреля по октябрь 2018 года.

В данном перечне 29 организаций. В их числе открытые акционерные общества "КБ Радар", "Мозырьсоль", "Гродненская табачная фабрика "Неман", "Гомельтранснефть Дружба", "Белорусская универсальная товарная биржа", "Минский завод колесных тягачей", "Медпласт", республиканские унитарные производственные предприятия "Гранит", "Белмедпрепараты", коммунальные унитарные предприятия "Минский городской центр инжиниринговых услуг", "Тендерный центр Мингорисполкома", Белорусский научно-исследовательский институт транспорта "Транстехника".

Министерству финансов поручено до 31 января 2019 года представить в Совет Министров сведения о выполнении данного постановления.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-