В Беларуси оптимизируют процедуру продления сроков завершения внешнеторговых операций

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в порядок выдачи разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Инструкция о порядке выдачи разрешений утверждена в новой редакции. Это решение принято для оптимизации процедуры продления сроков экспортных и импортных внешнеторговых операций субъектов хозяйствования, уточнили в Нацбанке.

В частности, в новой редакции инструкции установлена примерная форма заявления субъекта хозяйствования на продление сроков завершения внешнеторговых операций (внесения изменений в разрешение). Ее использование будет способствовать упрощению подготовки информации субъектами хозяйствования и ускорению процесса рассмотрения заявлений. Также оптимизирован перечень документов, прилагаемых к заявлению, определен порядок направления обращений и иной информации с использованием электронных каналов связи.

Кроме того, по новой инструкции субъектам хозяйствования необходимо обращаться за получением разрешений на продление сроков экспортных и импортных внешнеторговых операций на срок до 1 года (при экспорте, если сроки завершения внешнеторговых операций превышают установленные законодательством не более чем на 185 дней, при импорте - не более чем на 275 дней) в главные управления Нацбанка по областям, исходя из места своей регистрации. Обращения о продлении сроков завершения внешнеторговых операций на период, более указанного, должны адресоваться заявителем в центральный аппарат Нацбанка.

Постановление вступает в силу с 10 августа 2018 года. Обращения субъектов хозяйствования, направленные в Нацбанк до этого срока, будут рассматриваться, исходя из ранее установленного порядка.-0-