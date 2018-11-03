3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси осталось убрать 6,3% площадей сахарной свеклы. Такие данные приводятся в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 3 ноября, сахарную свеклу собрали с 92,5 тыс. га (93,7% площадей). В Брестской области убрано 91,6% площадей, Гродненской - 90,7%, Минской - 96,3%, Могилевской - 99,8%. Накопано более 4,3 млн т сахарной свеклы. Урожайность сложилась на уровне 472,6 ц/га. Сахаристость выше прошлогодней: 16,94% против 16,19%.

Кроме того, осталось убрать 0,1% площадей картофеля. Полностью завершили уборку второго хлеба хозяйства Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. В Гомельской области осталось убрать 0,3% площадей. Всего накопано 766,2 тыс.т картофеля. Средняя урожайность по стране составляет 266,3 ц/га.

Также белорусские аграрии завершают уборку кукурузы: она убрана с 962,2 тыс. га (99,2% от плана). Зерна кукурузы намолочено более 1,4 млн т (урожайность выше прошлогодней: 83,8 ц/га против 80,5 ц/га). Зеленой массы кукурузы собрано более 19,6 млн т.-0-