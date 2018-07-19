В Беларуси планируется регламентировать добычу янтаря и мореного дуба

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется регламентировать вопросы добычи янтаря и мореного дуба, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минприроды уже внесло на согласование в республиканские органы госуправления указ, который будет регламентировать добычу янтаря в непромышленных объемах. Этим же указом планируется урегулировать добычу мореного дуба. Это достаточно дорогой материал, у нас есть его запасы, и у некоторых субъектов хозяйствования есть интерес к вовлечению его в оборот", - сказал Андрей Хмель.

В Брестской области есть залежи янтаря. "К сожалению, там непромышленные запасы. Тем не менее проводятся работы по пробной добыче янтаря", - отметил заместитель начальника главного управления природных ресурсов, начальник управления по геологии Минприроды Василий Колб.-0-