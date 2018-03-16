16 марта, Ганцевичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется упростить налоговое администрирование. Это предложение рассматривается при работе над комплексной корректировкой Налогового кодекса, сообщил сегодня журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Над комплексной корректировкой кодекса работают правительство, представители министерств, бизнеса, Совета по развитию предпринимательства. "Проделана значительная часть работы. Конечно, нельзя сказать, что все предложения идут на ура, есть споры, нормальные дискуссии. Сегодня есть возможность изменить некоторые вещи в сторону улучшения и упрощения. Налоговый кодекс нужно сделать таким, чтобы он был максимально удобен, понятен и комфортен для бизнеса и решал задачу по наполнению бюджета", - пояснил Александр Турчин.

Работа по подготовке и продвижению предложений Совета по развитию предпринимательства касательно комплексной корректировки Налогового кодекса станет главным вопросом на очередном заседании совета, которое состоится 22 марта. Также на заседании планируется обсудить ситуацию с перевозкой пассажиров в регулярном сообщении.

Законопроект по комплексной корректировке Налогового кодекса должен быть внесен на рассмотрение в Совмин до 25 июня.-0-