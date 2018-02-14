14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется упростить оформление залоговых отношений. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Изменения в закон "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним" вступают в силу в июле текущего года. "Решаются необходимые организационные моменты, для того чтобы упростить оформление залоговых отношений. Со второго полугодия юридическим лицам, заключающим кредитные договоры под залог недвижимости, будет предоставлена возможность не обращаться в агентство по государственной регистрации, все может быть сделано в банке, который выдает кредит. Таким образом, клиент решит в комплексе все свои вопросы, в том числе связанные с ипотекой недвижимости", - пояснил Андрей Гаев.

В 2017 году в Беларуси было заключено более 52 тыс. договоров под залог недвижимости, в том числе 26 тыс. - под залог квартир. Пятая часть договоров по ипотеке на квартиры заключены в Минске. Сегодня в столице по ул. Свердлова, 24 открылся центр ипотечного кредитования БПС-Сбербанка, в котором в течение одного дня можно получить жилищный кредит, совершить сделку и зарегистрировать объект недвижимости в Минске и Минском районе. Андрей Гаев отметил перспективу возможного увеличения заключаемых договоров по ипотечному кредитованию в связи с созданием таких центров.-0-