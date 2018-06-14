В Беларуси планируется урегулировать вопросы хоздеятельности на торфяниках

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется урегулировать вопросы хозяйственной деятельности на торфяниках, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси разрабатывается проект закона "Об охране и использовании болот (торфяников)". Создана рабочая группа с участием представителей госорганов, научных учреждений, общественных организаций. Вопросы, которые необходимо урегулировать, определены соответствующей концепцией. В проекте закона предполагается закрепление на законодательном уровне классификации болот (торфяников) с точки зрения как их происхождения, так и фактического использования. Планируется определить режимы охраны и использования торфяников в зависимости от их типов и видов, требования при осуществлении на них различных видов хозяйственной деятельности и иные вопросы", - сказал Андрей Кузьмич.

Он отметил, что на данный момент законодательное регулирование вопросов, связанных с охраной и использованием болот (торфяников), носит фрагментарный характер. "Какие-то моменты регулируются законом "О мелиорации земель", Кодексом о недрах, законом "Об охране окружающей среды". Но торфяники занимают около 11% территории нашей страны, это тот компонент природной среды, который требует отдельного комплексного правового урегулирования. Это необходимо как в отношении тех болот, которые остались в естественном или близком к естественному состоянии, так и осушенных для ведения сельхозпроизводства и лесного хозяйства, для добычи торфа. Необходимо урегулировать использование торфяников для плантационного выращивания ягод, деревьев, для выращивания и последующей заготовки растительной биомассы. Законопроект направлен на комплексное урегулирование всех этих вопросов", - пояснил представитель Минприроды.

По его мнению, экологическая реабилитация нарушенных торфяников перспективна с точки зрения привлечения средств международной технической помощи. "По проекту ПРООН-ГЭФ "Ветландс", реализация которого началась в 2017 году, планируется провести экологическую реабилитацию нарушенных лесных болот на площади более 12 тыс. га. По другому проекту, который организован при поддержке Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (КБО ООН), будет проводиться восстановление нарушенных торфяников в Могилевской области на площади около 1 тыс. га. Также ведется работа по подготовке других проектов, во время реализации которых планируется апробировать международные подходы к вопросам оценки динамики состояния земель с использованием в том числе данных дистанционного зондирования Земли", - рассказал Андрей Кузьмич.-0-