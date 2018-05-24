В Беларуси планируется заготовить более 9 млн т травяных кормов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется заготовить более 9 млн т кормовых единиц травяных кормов в 2018 году. Это предусмотрено рабочим планом по заготовке травяных кормов в 2018 году. Такая информация размещена на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Больше всего травяных кормов планируется заготовить в Минской области - 2,038 млн т кормовых единиц. Планируется, что на одну условную голову скота в среднем по Беларуси будет заготовлено 28,8 ц кормовых единиц.

В целом по стране в 2018 году планируется заготовить 975,2 тыс. т сена, 13,2 млн т сенажа, 18,087 млн т силоса.

Во исполнение постановления Совета Министров от 30 декабря 2017 года №1050, которым утвержден комплекс мер по подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2018 году, создан республиканский штаб и оперативные рабочие группы в каждой области. Оперативные рабочие группы должны в период сельскохозяйственных работ постоянно оказывать научно-методическую и практическую помощь организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции; анализировать ход работ по подготовке и проведению весеннего сева, уходу за посевами, заготовке кормов, уборке урожая сельскохозяйственных культур, финансированию, техническому обеспечению, а также еженедельно информировать министра сельского хозяйства и продовольствия и республиканский штаб о ходе выполнения постановления Совета Министров от 30 декабря 2017 года №1050.-0-