Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 июня 2018, Вт
+20°C
Переменная облачность EUR 2.3285
USD 1.9947
RUB 3.1752
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики
Президент
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
Главы министерств и ведомств проведут в июле в Совмине личные приемы граждан и юрлиц
Общество
В Беларуси открыто 53,9 тыс. депозитов на семейный капитал
Общество
Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ "Евроопт" разыграет 54-ю квартиру в Минске, три автомобиля и деньги! В гостях - Полина Смолова и Эдуард Малофеев!
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Минске 28 июня в связи с репетицией парада изменяется работа транспорта
15:34 Регионы
Президент Македонии блокировал договор с Грецией о переименовании страны
15:32 В мире
Житель Кричевского района погиб при попытке кражи дизтоплива
15:19 Происшествия
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Госстандарта
15:19 Происшествия
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Истборне
15:17 Спорт
Вузы Беларуси выпускают достаточно подготовленных кадров для банковской системы - Маманович
15:17 Общество
Около 20 тыс. га леса в Минской области пострадало от жука-короеда
15:11 Регионы
Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 26 июня
15:09 Общество
В Беларуси почти 1,9 тыс. субъектов хозяйствования открыли бизнес по уведомительному принципу
15:05 Экономика
"Аливария" проведет первый футбольный Stand-Up в Минске
15:00 Спорт
Мобильная связь появится в тоннелях минского метро к II Европейским играм
14:58 Технологии
Катулин: продвижение II Европейских игр за рубежом значительно активизировалось
14:56 Спорт
Астронавт Базз Олдрин подал в суд на своих детей
14:55 В мире
Британская королева одобрила билль о Brexit
14:55 В мире
В Минске появился телефон доверия для тех, кому не спится
14:53 Общество
Российские Су-34 и Су-30СМ примут участие в воздушном эшелоне парада 3 июля
14:42 Общество
Лукашенко заявил о большом количестве вопросов к Мингорисполкому
14:40 Президент
Крупнейший в СНГ экофестиваль пройдет в Минске с 30 июня по 1 июля
14:39 Общество
Турция начала применять новые ввозные пошлины на товары из США
14:32 В мире
Аэростат и тысяча шаров в цветах белорусского флага поднимутся в небо 3 июля в Минске
14:22 Регионы
Все новости
Темы
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
День Независимости День Независимости
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Уборочная кампания Уборочная кампания
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Беларуси почти 1,9 тыс. субъектов хозяйствования открыли бизнес по уведомительному принципу

Экономика 26.06.2018 | 15:05
Фото из архива
Фото из архива

26 июня, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси почти 1,9 тыс. субъектов хозяйствования открыли бизнес по уведомительному принципу. Об этом сообщила начальник главного управления инвестиционной политики Министерства экономики Елена Перминова сегодня во время круглого стола "Международно-правовая практика работы с иностранными инвесторами и возможности улучшения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси реализуется комплекс взаимоувязанных мер по улучшению бизнес-климата, из которых декрет №7 является основным. Он нацелен в том числе на кардинальное изменение механизма взаимодействия государства и бизнеса, раскрепощение деловой инициативы, стимулирование самозанятости населения. Результат значительный. На 1 июня, то есть за три месяца с момента принятия постановления правительства №143 ("Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов экономической деятельности". - Прим. БЕЛТА), поступило 1 тыс. 891 уведомление от субъектов хозяйствования о начале их деятельности", - сказала Елена Перминова.

Она подчеркнула, что работа по совершенствованию инвестиционного законодательства, улучшению инвестиционной привлекательности страны продолжается. "Еще в 2017 году рабочая группа при Совете Министров с участием депутатов Палаты представителей, бизнес-сообщества сформировала план мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси. План был составлен на 2017 и 2018 годы. Продолжаем работать в рамках этого плана", - добавила Елена Перминова.

Среди проблем для привлечения инвестиций в экономику Беларуси представитель профильного министерства назвала субъективные разночтения имеющихся норм действующих нормативно-правовых актов, недостаточное продвижение инвестиционного потенциала и стратегическое планирование развития как отдельных видов экономической деятельности, так и регионов. "Этот вопрос планируем решить в рамках разработки стратегии по привлечению иностранных инвестиций, где сделаем понятный посыл именно для иностранных инвесторов, какие проекты наиболее актуальны для Беларуси", - отметила она.

В Беларуси уже реализовано около 600 инвестдоговоров на общую сумму почти $5 млрд и продолжается реализация 369 инвестдоговоров на $19,2 млрд. С начала 2018 года зарегистрировано 30 инвестиционных договоров, в том числе 11 с участием иностранных инвесторов.

Круглый стол организован в Фаниполе на базе ЗАО "Штадлер Минск". Инвестиционный проект по организации в Беларуси производства железнодорожного и городского пассажирского электрического транспорта реализован компанией "Штадлер Рейл Групп". Во время мероприятия обсуждаются примеры успешного вложения иностранных инвестиций в экономику Беларуси, вырабатываются предложения по повышению международной инвестиционной привлекательности страны, а также по совершенствованию законодательства в области внешнеэкономической деятельности. В круглом столе участвуют представители Министерства экономики, Министерства промышленности, Министерства иностранных дел, Государственного комитета по имуществу, бизнес-кругов и субъектов хозяйствования.-0-

﻿
Теги
бизнес, инвестиции, Министерство экономики
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3285 BYN 2.323 BYN 2.329 BYN
USD
1.9947 BYN 1.993 BYN 1.996 BYN
RUB
3.1752 BYN 3.163 BYN 3.175 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

КГБ задержал за взятки директора "Белмедтехники"
Все видео

Фотоновости

Ващенко вручил призы победителям викторины "Марафон безопасности"
Все фото

Инфографика

Шкала цветовых уровней опасности погоды Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: проект агрохолдинга "Купаловское" должен стать новым этапом в развитии сельхозпроизводства
Лукашенко заявил о большом количестве вопросов к Мингорисполкому
Лукашенко согласовал назначение парламентария Старовойтовой первым замминистра образования
Политика
Во время встречи. Фото Палаты представителей Парламентарии Франции подчеркивают важную роль Беларуси в укреплении доверия и безопасности в Европе
Беларусь и Франция отметили активный характер межпарламентского взаимодействия
Посол Беларуси вручил верительные грамоты генеральному секретарю АСЕАН
Происшествия
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой на трассе Минск-Гродно
Житель Кричевского района погиб при попытке кражи дизтоплива
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Госстандарта
Общество
Фото из архива В Минске появился телефон доверия для тех, кому не спится
Вузы Беларуси выпускают достаточно подготовленных кадров для банковской системы - Маманович
Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 26 июня
Регионы
Вадим Гаркун (в центре) В Минске увеличат число участков с фотофиксацией нарушений парковки
В Минске 28 июня в связи с репетицией парада изменяется работа транспорта
Около 20 тыс. га леса в Минской области пострадало от жука-короеда
Спорт
Сборная Испании Сборная России сыграет с футболистами Испании в 1/8 финала чемпионата мира
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Истборне
"Аливария" проведет первый футбольный Stand-Up в Минске
Технологии
Алексей Тяжких во время пресс-конференции Мобильную связь улучшат на главных ж/д магистралях Беларуси к II Европейским играм
Мобильная связь появится в тоннелях минского метро к II Европейским играм
Сайт II Европейских игр станет коммуникативной платформой для участников
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник фольклорного искусства "Берагіня"
Умер поэт Андрей Дементьев
Выставка картин художников из китайского города Ханьдань открылась в Доме дружбы
В мире
В Китае от наводнений пострадали более 124 тыс. человек
Президент Македонии блокировал договор с Грецией о переименовании страны
Астронавт Базз Олдрин подал в суд на своих детей
Калейдоскоп
Фото из архива Страус не послушался дрессировщика и набросился на зрителей в цирке Казани
Женщины в Саудовской Аравии теперь могут работать в такси
В Бразилии трехметровая анаконда перекрыла движение в городе
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Анна Красовская 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый: «Учиться у Китая нужно скорости»
Заблудшие в трех соснах
Великан Витебской губернии
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия