26 июня, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси почти 1,9 тыс. субъектов хозяйствования открыли бизнес по уведомительному принципу. Об этом сообщила начальник главного управления инвестиционной политики Министерства экономики Елена Перминова сегодня во время круглого стола "Международно-правовая практика работы с иностранными инвесторами и возможности улучшения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси реализуется комплекс взаимоувязанных мер по улучшению бизнес-климата, из которых декрет №7 является основным. Он нацелен в том числе на кардинальное изменение механизма взаимодействия государства и бизнеса, раскрепощение деловой инициативы, стимулирование самозанятости населения. Результат значительный. На 1 июня, то есть за три месяца с момента принятия постановления правительства №143 ("Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов экономической деятельности". - Прим. БЕЛТА), поступило 1 тыс. 891 уведомление от субъектов хозяйствования о начале их деятельности", - сказала Елена Перминова.

Она подчеркнула, что работа по совершенствованию инвестиционного законодательства, улучшению инвестиционной привлекательности страны продолжается. "Еще в 2017 году рабочая группа при Совете Министров с участием депутатов Палаты представителей, бизнес-сообщества сформировала план мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси. План был составлен на 2017 и 2018 годы. Продолжаем работать в рамках этого плана", - добавила Елена Перминова.

Среди проблем для привлечения инвестиций в экономику Беларуси представитель профильного министерства назвала субъективные разночтения имеющихся норм действующих нормативно-правовых актов, недостаточное продвижение инвестиционного потенциала и стратегическое планирование развития как отдельных видов экономической деятельности, так и регионов. "Этот вопрос планируем решить в рамках разработки стратегии по привлечению иностранных инвестиций, где сделаем понятный посыл именно для иностранных инвесторов, какие проекты наиболее актуальны для Беларуси", - отметила она.

В Беларуси уже реализовано около 600 инвестдоговоров на общую сумму почти $5 млрд и продолжается реализация 369 инвестдоговоров на $19,2 млрд. С начала 2018 года зарегистрировано 30 инвестиционных договоров, в том числе 11 с участием иностранных инвесторов.

Круглый стол организован в Фаниполе на базе ЗАО "Штадлер Минск". Инвестиционный проект по организации в Беларуси производства железнодорожного и городского пассажирского электрического транспорта реализован компанией "Штадлер Рейл Групп". Во время мероприятия обсуждаются примеры успешного вложения иностранных инвестиций в экономику Беларуси, вырабатываются предложения по повышению международной инвестиционной привлекательности страны, а также по совершенствованию законодательства в области внешнеэкономической деятельности. В круглом столе участвуют представители Министерства экономики, Министерства промышленности, Министерства иностранных дел, Государственного комитета по имуществу, бизнес-кругов и субъектов хозяйствования.-0-